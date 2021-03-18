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الحبس والغرامة لصيدلي اختلس مليون و300 ألف جنيه

الخميس 18/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعاقبة كيميائي صيدلي اختلس مليونا و300 ألف جنيه من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالحبس سنتين وتغريمه مبلغ 448205 جنيهات، ورد نفس المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم طه م، كيميائي صيدلة، على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن اثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيها، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".

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