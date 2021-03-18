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محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ الأعمال بكوبري ترسا وكورنيش المريوطية وممشى المنصورية السياحي

الخميس 18/مارس/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء  احمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس، بجولة  تفقدية لمشروع انشاء كوبري ترسا تقاطع المريوطية، للوقوف على الأعمال الجارية، موجها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تسهيل وازاله اي معوقات امام الشركات المنفذه لإنهاء اعمالها في اسرع وقت،موجهاً بإزاله كافه المخلفات الناتجة عن الاعمال أولاً بأول مع زياده ودعم منظومة الانارة بمحيط الأعمال ورفع كفاءتها.

وشملت الجولة تفقد محافظ الجيزة، طريق كورنيش المريوطية للإطمئنان علي نسب تنفيذ الأعمال، موجها رؤساء أحياء الهرم والطالبية بإنارة كورنيش المريوطية ورفع كفاءة الانارة بمحور المريوطية الكائن اعلي شارع اللبيني لتسهيل حركة سير السيارات .

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة كلاً من رئيس حي الطالبية ومدير مديرية الطرق، بضرورة الاهتمام بالشكل النهائي لممشى المريوطية والجزيرة الوسطى لما للطريق من أهمية حيوية باعتباره أحد الطرق المؤدية للمزارات السياحية وبداية طريق سقارة السياحى .

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد نسب تنفيذ الممشى السياحي بطريق المنصورية، للإطمئنان علي الاعمال  تمهيدا للانتهاء منها وإفتتاحه ضمن مخططات تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

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