السياحة: وضعنا كتيب يحدد آلية العمل خلال جائحة كورونا (فيديو)

قالت الدكتور سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن العالم كله يمر بظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث إتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات هامة لمواجهة تداعيات الجائحة على مستوى مختلف القطاعات.





وأشارت "راشد"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تدر دخلا للدولة، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على تطبيق كافة الشروط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الجاحة.



