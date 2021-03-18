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استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر خلال مطاردة أمنية في الدقهلية

الخميس 18/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استشهد أمين شرطة وأصيب آخر بحي الفداء في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية أثناء مطاردة أمنية لعناصر خارجة عن القانون وطلوبين أمنيا.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد باستشهاد أمين شرطة من قوة شرطة المنزلة وإصابة آخر من قوة شرطة المنزلة أثناء مشاركتهما فى مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أثناء اختبائهم في منطقة الفداء بمدينة المنزلة.

وكانت قوة من مباحث مركز شرطة المنزلة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قامت بمداهمة وكر لعنصرين من العناصر الخطرة والمطلوبين أمنيا ومسجلين خطر وفور اقتراب القوات من المكان بادرهم العنصران بوابل من النيران أسفر عن استشهاد أمين الشرطة محمد عبدالمحسن وإصابة آخر يدعى طه من قوة مركز شرطة المنزلة.

فيما تكثف قوات أمن الدقهلية من جهودها بنشر الأكمنة وقواتها على مداخل ومخارج المدينة للسيطرة على الوضع وضبط المتهمين.

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