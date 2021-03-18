تعرف على أماكن فصل الكهرباء بالغردقة السبت المقبل

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، منذ قليل بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة من المناطق بمدينة الغردقة وذلك لعمل الصيانة الدورية.



وكشف بيان مركز عمليات المحافظة، بأن الأماكن التي يتم قطع الكهرباء بها هى:- بنك HSBC2، ليجند، وست سايد، المكرمية، الشاليهات، أنارة الممشى بالغردقة، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، يوم السبت الموافق 320 2021 م من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا.





وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه عاد ما يتم مخاطبة المركز من قبل شركة الكهرباء للتنويه على المواطنين، عن فصل الكهرباء لتجنب حدوث انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ.