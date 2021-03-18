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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 18/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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ساد طقس مشمش غالبا علي ارجاء محافظة الدقهلية اليوم الخميس بدرجة حرترة تصل الي 24 درجة ماوية ونسبة رطوبة 69%، ورياح شمابية شرقية بسرعة من 12 الي 28 كيلو متر في الساعة


وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائلا للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".


وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.


وتوقعت أيضا أن يسود طقس دافئاعلى شمال الصعيد، وحارا على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان"د


شبورة مائية على الطرق الزراعية والطرق السريعة، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط وشمال سيناء

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