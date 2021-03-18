إيطاليا: توزيع 7.17 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، إنه جرى إعطاء 7.17 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 173 ألفاً و717 جرعة في اليوم الواحد.

وكانت إيطاليا بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسابيع.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 3.28 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 103 آلاف و432 حالة.