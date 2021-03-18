رئيس جامعة القناة: اليوم انتهاء الامتحانات النظرية بالكليات

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، أن الامتحانات تجرى داخل ١١ كلية بالجامعة هى كليات الطب، التربية، التمريض، الصيدلة، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات والمعهد الفنى للتمريض بإجمالى عدد طلاب ٩٣٥١ طالب وطالبة.



وأشار رئيس جامعة القناة أنه جارى العمل داخل مركز القياس والتقويم بالجامعة ووحداته بالكليات لرصد وإعلان النتائج أول بأول. وتوجه الدكتور أحمد زكى لتفقد اللجان الامتحانية بكلية الحاسبات والمعلومات حيث استقبلته الدكتورة غادة الطويل عميد الكلية، والتى أكدت أن طلاب الفرقة الأولى وعددهم ٧٣٣ طالب وطالبة يؤدون إمتحانات اليوم داخل ٤ مدرجات و١٠ معامل وبمدرج عثمان أما طلاب الفرقة الثانية والبالغ عددهم ٤١٠ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالفترة المسائية داخل ٤ مدرجات و١٠ معامل وقاعتين.



ومن الحاسبات توجه زكى لتفقد لجان كلية التجارة حيث استقبله الدكتور محمد ابو العلا منسق برامج شعبة اللغة الانجليزية الذى أشار إلى أن طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة يؤدون الإمتحانات داخل المبني التعليمي ١ و٢ وبصالة الإمتحانات ومبنى البرامج الجديدة أما طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة والبالغ عددهم ٣٠٦ طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات بالفترة المسائية بالمبنى التعليمى ٢، كما يؤدي طلاب الفرقة الثانية والبالغ عددهم ٤٨٨ طالب وطالبة الإمتحانات بالفترة المسائية ايضا.



وفي كلية التمريض أستقبل الدكتور أحمد زكى كلا من الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم أن الإمتحانات تتم على فترتين الفرقة الأولى بالفترة الصباحية وعددهم ٣٢٦ طالب وطالبة داخل مدرجرأ، ب، ج، ومعمل المهارات وقاعة الدراسات العليا، قاعة المعهد أما طلاب الفرقة الرابعة والبالغ عددهم ١٦٤ طالب وطالبة فيؤدون الإمتحانات بالفترة المسائية.



وشدد رئيس الجامعة خلال جولته على ضرورة تواجد عميد ووكيل الكلية بالفترات بين اللجان الامتحانية وذلك للوقوف على عمليات التعقيم والتطهير المستمرة والوقوف على الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية مع التأكيد على الطلاب بإرتداء الكمامات وعدم التجمع مع الإنتهاء من الامتحان حرصا على سلامتهم.



كما توجه رئيس الجامعة لتفقد لجان كلية العلوم وكان فى استقبال سيادته الدكتور محمد سعد زغلول عميد الكلية والدكتورة مها فريد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث يؤدى ٥٥٠ طالب وطالبة الإمتحانات بالفترة الصباحية للمستوى ١،٢،٣،٤ ب١١ برنامج.

