بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمناسبة يوم الطبيب المصري الثالث والأربعون، الذي يوافق 18مارس الجاري وهو يوم الطبيب العالمي.





ويوافق اليوم ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبى زعبل يوم 18 مارس 1827.



