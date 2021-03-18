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بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
منى صموئيل - تصوير: مصطفى الديب
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بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمناسبة يوم الطبيب المصري الثالث والأربعون، الذي يوافق 18مارس الجاري وهو يوم الطبيب العالمي.

ويوافق اليوم ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبى زعبل يوم 18 مارس 1827.

يحضر الاحتفالية الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة هالة زايد، ورؤساء لجنتى الصحة بالنواب والشيوخ، وسيوجه رئيس الجمهورية كلمة لأطباء مصر يلقيها نيابة عن سيادته الدكتور عوض تاج الدين.
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)
بدء احتفالية يوم الطبيب الثالث والأربعون "بطولات وتضحيات" بدار الحكمة.. (صور)

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