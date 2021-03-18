جربي تحضير خبز الذرة في 7 خطوات

نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير خبز الذرة لتحضيره في المنزل لأفراد أسرتك بكل سهولة عن طريق المقادير وطريقة التحضير التالية:





المقادير

- دقيق الذرة : كوب ونصف

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة (متعدد الاستعمالات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- السكر الأسمر : ملعقة صغيرة ونصف (خشن)

- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : 2 كوب

- البيض : 1 حبة

- سمن : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 235 درجة مئوية.

ضعي السمن في مقلاة من حديد وأدخليها إلى الفرن حتى الذوبان.

في وعاء، انخلي دقيق الذرة، الدقيق المتعدد الاستعمالات، الملح، السكر الأسمر وبيكربونات الصوديوم.

اسكبي اللبن ثمّ أضيفي البيض واخلطي حتى تتشرب المكونات الجافة كلّ السوائل.

اسكبي المزيج في المقلاة واخلطي.

أعيدي المقلاة إلى الفرن لمدّة 20 دقيقة.

قدّمي الخبز ساخناً إلى جانب الزبدة.