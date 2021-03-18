مقترح برلماني بزيادة فائدة شهادات أصحاب المعاشات لـ 14%

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن توجيه البنك المركزي للبنوك بإصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة تصل إلى ١٤٪ على الشهادات بحد أقصى مليون جنيه.



وقال أبو العلا في اقتراحه، اليوم الخميس، تسبب انخفاض سعر الفائدة على المدخرات في البنوك، حاليا، في زيادة معاناة فئة أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى أكثر من ١٠ ملايين مواطن، ليس لديهم أي دخل بخلاف المعاش الشهري ومدخراتهم في البنوك التي تدر عليهم فائدة شهرية تمكنهم من تلبية احتياجات المعيشة.



وأضاف "أبو العلا"، أن انخفاض الفائدة على مدخرات هذه الفئة، يؤثر بشكل كبير عليهم، نظرًا لأنهم في هذا السن المتأخر لا يعملون وليس لديهم مشروعات، ويعتمدون بشكل رئيسي على فوائد مدخراتهم من مكافآت المعاش وغيرها بالبنوك لمواجهة أعباء الحياة الاقتصادية.



وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات، يكونوا أكثر الفئات حاجة للرعاية الصحية والاجتماعية ما يضع عليهم أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن أعلي فائدة بنكية حاليا على الشهادات الادخارية في البنوك تصل إلى ١١ ٪ وأحيانا تصل إلى ١٢ في بنك ناصر لفئة كبار السن، تعد فائدة منخفضة لمثل هذه الفئات التي تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية.



و أقترح أبو العلا، زيادة الفائدة لهذه الفئة بالتحديد، حتى تتمكن من مواجهة أعباء الحياة، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر بالسلب على البنوك، بل على العكس، سيؤدي الي زيادة إقبال أصحاب تلك الفئة على الادخار بالبنوك، بدلا من التوجه إلى ادخار الذهب أو غيره من المدخرات.



واقترح أن يتبني البنك المركزي ذلك الاقتراح في مبادرة منه بتوجيه البنوك بإصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة تصل إلى ١٤٪. على شهادات هذه الفئة بحد أقصى مليون جنيه، وذلك لمساندة تلك الفئة التي تحتاج إلى الرعاية.

