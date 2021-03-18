Advertisements

طرقة جديدة لتحضير البطاطس المحمرة

الخميس 18/مارس/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لك في السطور التالية طريقة جديدة لتحضير البطاطس المحمرة لافراد اسرتك في المنزل بكل سهولة وبتكاليف بسيطة:

المقادير
- البطاطس : 3 حبات
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة
- دقيق : 2 ملعقة كبيرة (منخول)
- الزيت : غزير (للقلي)
طريقة التحضير
قشّري البطاطس، واغسليها وقطّعيها إلى شرائح طويلة.
نكّهي الشرائح بالملح والثوم البودرة ثمّ انثريها بالدقيق.
قلّبي المكوّنات جيداً حتى تتداخل.
حمّي زيت غزير في مقلاة على حرارة متوسّطة.
إقلي شرائح البطاطس حتى تتحمّر ثمّ ضعيها على مناديل لتتشرّب فائض الزيت.
قدّمي البطاطس ساخنة.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الرئاسة الروسية بشأن تصريحات بايدن الأخيرة ضد بوتين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

12:29 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار