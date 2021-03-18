طرقة جديدة لتحضير البطاطس المحمرة

نقدم لك في السطور التالية طريقة جديدة لتحضير البطاطس المحمرة لافراد اسرتك في المنزل بكل سهولة وبتكاليف بسيطة:





المقادير

- البطاطس : 3 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة (منخول)

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

قشّري البطاطس، واغسليها وقطّعيها إلى شرائح طويلة.

نكّهي الشرائح بالملح والثوم البودرة ثمّ انثريها بالدقيق.

قلّبي المكوّنات جيداً حتى تتداخل.

حمّي زيت غزير في مقلاة على حرارة متوسّطة.

إقلي شرائح البطاطس حتى تتحمّر ثمّ ضعيها على مناديل لتتشرّب فائض الزيت.

قدّمي البطاطس ساخنة.