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مجموعة السبع تعلن عدم اعترافها باحتلال روسيا للقرم

الخميس 18/مارس/2021 - 01:15 م
مجموعة السبع
مجموعة السبع
وكالات
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أصدرت مجموعة السبع، اليوم الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنها لن تعترف بـ"محاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة احتلال" القرم، في ظلّ أجواء من التوتر المتزايد مع موسكو.

 

وقال البيان: "ندين بشكل قاطع الاحتلال الموقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا".

 

وأضاف البيان: "لا ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال".

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مجموعة السبع روسيا القرم احتلال روسيا

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