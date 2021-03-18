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مجموعة السبع تعلن عدم اعترافها باحتلال روسيا للقرم
الخميس 18/مارس/2021 - 01:15 م
وكالات
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أصدرت مجموعة السبع، اليوم الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنها لن تعترف بـ"محاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة احتلال" القرم، في ظلّ أجواء من التوتر المتزايد مع موسكو.
وقال البيان: "ندين بشكل قاطع الاحتلال
الموقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا".
وأضاف البيان: "لا ولن نعترف بمحاولات
روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال".
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