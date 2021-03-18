مجموعة السبع تعلن عدم اعترافها باحتلال روسيا للقرم

أصدرت مجموعة السبع، اليوم الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنها لن تعترف بـ"محاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة احتلال" القرم، في ظلّ أجواء من التوتر المتزايد مع موسكو.

وقال البيان: "ندين بشكل قاطع الاحتلال الموقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا".

وأضاف البيان: "لا ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال".