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"السيسي" والأطباء.. بين الدعم المالي والتكريم المعنوي خلال جائحة كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دور الأطباء العظيم في جائحة كورونا، فهم خط الدفاع الأول، لذا تحتفل نقابة الأطباء بيوم الطبيب الـ43، في دار الحكمة، بعنوان "بطولات وتضحيات".

ويرصد "الفجر"، الدعم المتواصل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش الأبيض لدورهم العظيم خلال جائحة كورونا.

احتفالية الأطباء
 
تقيم نقابة الأطباء، احتفالية يوم الطبيب الـ43، في دار الحكمة، اليوم الخميس، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ورؤساء لجنتى الصحة بالنواب والشيوخ.

تكريم الأطباء

ويولي الرئيس السيسي، اهتمامًا بالغًا بالأطباء، حيث كرم اثنين منهم؛ الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتيه.

ويعد أبو غنيمة، أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا والذى أصيب أثناء علاج المصابين، وكانت آخر كلماته "وصيتى يالله بناتى اللاتى لم أفرح بهن".

وكرم أيضًا، الدكتور محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصرى بسبب الجهد الزائد.

زيادة بدل المهن

ودعمت نقابة الأطباء، أبطال المعركة مع فيروس كورونا، بزيادة بدل المهن وإنشاء صندوق دعم أسر الشهداء والتنسيق مع الوزارات المختلفة لإعفائهم من خدمات ودفع مصاريف المدارس.

إعانة لأبناء الأعضاء
 
كما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات، بقيمة إجمالية 2000 جنيه، على دفعتين، 1000 جنيه كل 6 أشهر؛ لمن هم ما زالوا في مراحل التعليم سواء الجامعي أو ما قبله، على أن يكون حكوميا فقط سواء مدارس أو جامعات.

مكافأة تشجيعية

وصُرفت مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق الترصد الوبائى وهيئة الاسعاف.

عملات معدنية
 
ووجّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بطرح عملات معدنية، تقديرًا لجهود الجيش الأبيض، لتوثيق الدور البطولي المتعاظم لـ"جيش مصر الأبيض" في ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة "الخمسين قرشًا" تحمل شعار "فرق مصر الطبية".

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