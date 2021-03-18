في عيد ميلاده الـ29.. فرجاني ساسي "الفتي الذهبي" الذي تحول إلى "إبن عاق" في الزمالك

"سبحان مغير الأحوال" مقولة تنطبق بتفاصيلها على الوضع الحالي للدولي التونسي فرجاني ساسي داخل النادي الزمالك والذي يحتفل اليوم الخميس بعيد ميلاده التاسع والعشرين، حيث تحول نجم نسور قرطاج من "الفتى المدلل" لجماهير القلعة البيضاء في بداية مشواره مع الفريق، إلى "إبن عاق" يطلب الجمهور الإطاحة به خارج أسوار النادي بعد النتائج المخيبة للفريق خلال الفترة الأخيرة.





فرجاني ساسي انضم إلى النادي الزمالك عام 2018 قادمًا من النصر السعودي بمساعدة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وأسعدت هذه الصفقة الجماهير البيضاء والتي كانت تعرف جيدا الإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة التي يمتلكها اللاعب، وأنه سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض.





استطاع الدولي التونسي في فترة قصيرة أن يفرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي للزمالك كما فرض حبه على جماهير القلعة البيضاء بعدما بات واحد من الركائز الرئيسية التي يعول عليها الجهاز الفني للفريق نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب والمقومات التي يمتاز بها وتشبه لاعبي قارة أوروبا.





وأصبح الزمالك بعد انضمام فرجاني ساسي يمتلك خط وسط ناري في وجود اللاعب التونسي والمقاتل طارق حامد، وشكل الثنائي قوة كبيرة في منتصف ملعب الفريق الزملكاوي، والذي أصبح كبار الأندية تخشى مواجهاتهما وزاد قوة الفريق أيضًا بعد انضمام المغربي أشرف بنشرقي للفريق.





ونجح نجم منتخب تونس في تقديم عروض مذهلة رفقة فريق الزمالك، وسجل للفريق العديد من الأهداف الحاسمة في مختلف البطولات، وساهم في تتويج الفريق الأبيض بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد معه كأس السوبر المحلي على حساب الأهلي والسوبر الإفريقي على حساب الترجي، وفاز بكأس مصر أيضًا.





بدأت غضب الجماهير البيضاء يشتعل تجاه فرجاني ساسي بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء ووضع شروط مالية ضخمة للموافقة على الاستمرار داخل الفريق الذي منحه فرصة لاستعادة بريقه مجددًا وكان أحد أسباب اهتمام العديد من الأندية داخل وخارج مصر بالتعاقد معه.





بالتأكيد من حق فرجاني ساسي البحث عن مصلحته الشخصية والانتقال للنادي الذي يحقق له طموحاته لكن العبارات الرنانة الذي كان يطلقها اللاعب دائما عن حبه للزمالك وجماهيره جعلت البعض يظن أنه قد يضحى بالأموال من أجل البقاء داخل القلعة البيضاء، ولكنه في النهاية لاعب محترف ويبحث عن العرض الأفضل بالنسبة له.





ما زاد غضب الجماهير البيضاء تجاه فرجاني ساسي هو عدم حسم أمر تجديد عقده مع الزمالك بشكل نهائي وترك الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات مما جعل البعض ومنهم نجوم النادي القدامى أن ذلك أثر بشكل كبير على مستوى اللاعب بل وعلى الفريق ككل مما أدى لتراجع النتائج في مختلف البطولات وآخرها الخسارة أمام الترجي ذهابا وايابا.





وتعرض فرجاني لهجوم عنيف من الزملكاوية وحتى القناة الرسمية للزمالك بعد الهزيمة أمام الترجي يوم الثلاثاء الماضي، والذي أكدت أن هناك لاعبين بالفريق يعتبرون الزمالك مرحلة للاحتراف في الدوريات الخليجية، وطالبت برحيل اللاعب الذي يرفض الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة دون أي أزمات، ليتحول النجم التونسي من فتى ذهبي بالقلعة البيضاء إلى ابن عاق ينبذه الزملكاوية.



