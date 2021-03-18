Advertisements

تأجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر

الخميس 18/مارس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم لجلسة 12 يونيو للمرافعة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.


ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والآمن العام.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعتين

مؤتمر صحفي لإدارة الزمالك بحضور كارتيرون

منذ 40 دقيقة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

12:29 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار