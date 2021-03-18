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16 مايو.. استئناف النيابة على براءة سما المصري

الخميس 18/مارس/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من النيابة على العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة" ببراءة سما المصري من إتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، وتقدم المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على ريهام سعيد.

وجاء أمر الإحالة للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة لسما المصري، في اتهامها بإزعاج ومضايقة المجني عليها ريهام عمرو عصمت، وخالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قذفت بطريق التليفون المجني عليها سالفي الذكر، بأن أسندت لهما أمورا لو كانت صداقة لأوجيت احتقارهما عند بني وطنهما وذلك يأنم أرسلت إليهما وصفا بالأوراق،  وعبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وثبت بطريق التليفون المجني عليهما سالف الذكر، بأن وجهت لهما العبارت والأالفاظ الخادشة للشرف، والاعتبار وذلك بأن ارسلت إليهما الرسائل المبينة وصفا بالأوراق، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "واتس أب" علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستخدمت حساب خاص وتطبيق واتس أب على شبكو معلوماتيه بهدف الي ارتكاب الجرميتين محل الوصف.

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