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الجمارك: 7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة الشهر الماضي

الخميس 18/مارس/2021 - 01:22 م
جمارك الاسكندرية
جمارك الاسكندرية
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تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، قامت بالإفراج خلال فبراير الماضي عن مشمول 14 ألفًا و964 شهادة جمركية «وارد نهائي»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر فبراير الماضى، بلغت مليارًا و922 مليونًا و167 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 5 مليارات و 753 مليونًا و541 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول9 آلاف و283 بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس».

أضاف التقرير أن الإدارة العامة للمنافذ قامت بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ 683 بيانًا جمركيًا بإجمالى 4 ملايين و263 ألف جنيه خلال ذات الفترة.

 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 7 مليارات و35 مليونًا و913 ألف جنيه.

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