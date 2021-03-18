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وفد بيلاروسي يشيد بالإجراءات الاحترازية بالمواقع السياحية المصرية

الخميس 18/مارس/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اصطحب المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفد من بيلاروسيا في زيارة الى مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك ضمن برنامج الزيارة المهنية التي نظتمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الوفد إلى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين،

وخلال الزيارة تفقد أعضاء الوفد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، كما قاموا بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي وتفقد معمل إجراء تحليل PCR.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أن هذة الزيارة تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر، كما أنها تأتي ضمن خطة الأنشطة الترويجية التي تحرص الهيئة على تنظيمها للترويج للمقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر وبث رسائل طمأنة لما اتخذته وزارة السياحة والآثار والحكومة المصرية من إجراءات احترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل وجود رغبة حقيقية لدى الجانب البيلاروسي لزيادة التدفق السياحي البيلاروسي لمصر لما للمكانة الرائدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري والذي يتمتع بأنماط سياحية متنوعة.

وخلال الزيارة أثنى أعضاء الوفد البيلاروسي على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة المصرية في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وكذلك معايير السلامة الصحية التي يتم اتباعها داخل المطار وصالات السفر والوصول وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وكان أعضاء الوفد البيلاروسي قد قاموا خلال اليومين الماضيين بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، حرصوا خلالها على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بالهرم الاكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم واستمتاعهم بالزيارة.

جدير بالذكر أن الوفد البيلاروسي في زيارة رسمية لمصر عقد خلالها عدة لقاءات رسمية مع الجانب المصري الحكومي بالقاهرة وتنظيم ورش عمل مختلفة لبحث سبل تنشيط السياحة بين البلدين.

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