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أحمد مجاهد يتحدث عن زيارة أبوريدة إلي اتحاد الكرة

الخميس 18/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم أن هانى أبوريدة حضر إلي مقر الاتحاد لتوجيه الشكر إلي جميع العاملين بعد نجاحه فى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.


قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم فى تصريحات صحفية على هامش وجود هانى أبوريدة داخل مقر الجبلاية:" نبارك لنفسنا قبل المباركة للمهندس هانى أبوريدة، الذي أكد انه فى أول مكان يزوره بعد النجاح هو الاتحاد المصرى لكرة القدم بوجود جميع الأجهزة الفنية.

وأضاف:" هانى أبوريدة قادم للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل توجيه الشكر للجميع، وهو أول يوم يدخل فيه الاتحاد منذ يوليو 2019، ولكن حرص على التواجد لتوجيه الشكر لاخواته".

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