محافظ قنا: 8 ملايين جنيه لتنفيذ امتداد كورنيش النيل بنجع حمادي

وأوضح الداودي أن التكلفة الإجمالية لمشروع امتداد كورنيش النيل تصل الى ٨ مليون جنيه مؤكدا ان ذلك يأتى فى اطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وكذلك توفير متنفس حضاري مميز لكافة المواطنين



يذكر ان محافظة قنا أطلقت فى أكتوبر الماضى مبادرة " قنا تتجمل " وتم من خلالها انجاز العديد من اعمال التجميل والتطوير داخل المحافظة مثل زراعة الورود بالشوارع والميادين العامة وتجميل واجهات الكبارى وأكشاك الكهرباء



كما شهد هذا الإسبوع افتتاح اعمال إحلال وتطوير ميدان الساعة الميدان الاشهر بوسط مدينة قنا ومازالت المبادرة مستمرة فى تنفيذ الأعمال التجميلية من اجل ظهور المحافظة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمواطن القنائي أمام الزائرين.

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية بامتداد كورنيش النيل بمدينة نجع حمادى بطول 120 مترا شمال المرسى السياحى رافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية.