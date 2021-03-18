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مؤتمر صحفي لإدارة الزمالك بحضور كارتيرون

الخميس 18/مارس/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تعقد اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس بمقر النادي؛ وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي للإعلام والجماهير البيضاء.

كما يحضر المؤتمر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للحديث في عدد من الأمور الخاصة بالفريق ورؤية الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

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