Advertisements
مؤتمر صحفي لإدارة الزمالك بحضور كارتيرون
الخميس 18/مارس/2021 - 01:31 م
محمد زكي
Advertisements
تعقد اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس بمقر النادي؛ وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي للإعلام والجماهير البيضاء.
كما يحضر المؤتمر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للحديث في عدد من الأمور الخاصة بالفريق ورؤية الجهاز الفني في الفترة المقبلة.
Advertisements