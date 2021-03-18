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توزيع 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

الخميس 18/مارس/2021 - 01:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، إنه جرى إعطاء 27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ424 ألفاً و70 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 12 أسبوعًا.


وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 4.29 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 126 ألفاً و68 حالة حتى الآن.

 

ولفتت السلطات الصحية البريطانية، إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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