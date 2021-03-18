Advertisements

تعرفي على فوائد البرتقال للأطفال

الخميس 18/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
في السطور التالية نقدم لك العديد من الفوائد المذهلة للبرتقال للأطفال، حيث أنه يحوي في طياته الكثير من الفوائد التي تفيد الطفل وتحميه من السعال والبرد والإسهال وخلافه، ومن الفوائد ما يلي:

فوائد البرتقال للأطفال

- البرتقال يخفف من أعراض الإسهال عند الطفل
- يحتوي البرتقال على حامض الستريك الذي يعزز من الرؤية ومن صحة العين عند الأطفال
- عصير البرتقال أفضل علاج للألم الذي يسببه السعال.
- البرتقال يحوي فيتامين"سي" الذي يلعب دورا حيويا في إنتاج الكولاجين في جسم الأطفال، وهو عنصر هام للعظام والأوتار والأوعية الدموية والأربطة
- يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لنمو الأطفال وتطورهم بما فيه تعزيز صحة الجهاز المناعي لديهم.
- حيث تحتوي حبة البرتقال الواحدة على 90% تقريبًا من الحصة اليومية التي يحتاجها الطفل من فيتامين سي الضروري لعمل الجهاز المناعي.
- يحتوي البرتقال على مستويات جيدة من البوليفينول الذي يقلل من خطر إصابة الطفل بالالتهابات المختلفة.
- يعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالكساح بسبب ليونة وضعف عظامهم، لكن من أهم فوائد البرتقال للأطفال هو حماية العظام.
- البرتقال يعتبر مصدرًا للمنغنيز والمغنسيوم للحديد والكالسيوم والزنك والنحاس، والتي بدورها تساعد منع خطر تطور مرض الكساح

أخبار تهمك

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

مؤتمر صحفي لإدارة الزمالك بحضور كارتيرون

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 15 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

12:29 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار