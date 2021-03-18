تعرفي على فوائد البرتقال للأطفال

في السطور التالية نقدم لك العديد من الفوائد المذهلة للبرتقال للأطفال، حيث أنه يحوي في طياته الكثير من الفوائد التي تفيد الطفل وتحميه من السعال والبرد والإسهال وخلافه، ومن الفوائد ما يلي:





فوائد البرتقال للأطفال





- البرتقال يخفف من أعراض الإسهال عند الطفل

- يحتوي البرتقال على حامض الستريك الذي يعزز من الرؤية ومن صحة العين عند الأطفال

- عصير البرتقال أفضل علاج للألم الذي يسببه السعال.

- البرتقال يحوي فيتامين"سي" الذي يلعب دورا حيويا في إنتاج الكولاجين في جسم الأطفال، وهو عنصر هام للعظام والأوتار والأوعية الدموية والأربطة

- يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لنمو الأطفال وتطورهم بما فيه تعزيز صحة الجهاز المناعي لديهم.

- حيث تحتوي حبة البرتقال الواحدة على 90% تقريبًا من الحصة اليومية التي يحتاجها الطفل من فيتامين سي الضروري لعمل الجهاز المناعي.

- يحتوي البرتقال على مستويات جيدة من البوليفينول الذي يقلل من خطر إصابة الطفل بالالتهابات المختلفة.

- يعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالكساح بسبب ليونة وضعف عظامهم، لكن من أهم فوائد البرتقال للأطفال هو حماية العظام.

- البرتقال يعتبر مصدرًا للمنغنيز والمغنسيوم للحديد والكالسيوم والزنك والنحاس، والتي بدورها تساعد منع خطر تطور مرض الكساح