اصطدام قطار بـ"توك توك" في الغربية دون وقوع إصابات

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط القطار وهروب سائق التوك توك.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بتوتك توك على شريط السكة الحديد وهروب سائقهبعد أن قطع الطريق أمام القطار وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه في اللحظات الأخير، وتوقف القطار لحين إنهاء الإجراءات.