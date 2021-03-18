أفكار تنويم الطفل الرضيع بسهولة

مشكلة تنويم الطفل هي أصعب مشكلة تواجه الأم، خاصة الأم الجديدة، والتي لم تمر بخبرة سابقة في التعامل مع الرضع والأطفال حتى ينتظم نومهم، ومن هنا نقدم لكم مجموعة من الافكار لتنويم الطفل الرضيع بسهولة ويسر:





- جربي أن ينام على صوت المكنسة الكهربائية.

- جربي أن ينام على صوت محضرة الطعام.

- جربي صوت مصفف الشعر" السشوار".

- جربي صوت المروحة الكهربائية ولكن حاذري أن يؤذيه الهواء الصادر منها، فيمكن توجيهها نحو الجدار، ويسمع صوتها فقط.

- كما يمكن أن ينام أثناء تجولك معه في الشارع سواء كان محمولاَ بين ذراعيك أو في عربته.

- غني له برقة فوق رأسه

- مسح رأس الطفل بباطن كفك عدة مرات يساعده على النوم.

- مرري منديلاَ ورقياَ على وجه الرضيع برقة ونعومة فسوف ينام بسرعة.