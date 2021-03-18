أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

تلقى بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية من جانب وحيد خليلودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بعد الإعلان الرسمي عن قائمة أسود الأطلسي التي تستعد لخوش مباراتي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.





ولم يستدعي خليلوذيتش بدر بانون مدافع النادي الأهلي في قائمة أسود الأطلسي النهائية التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.





وظهر بدر بانون بمستوى مميز مع النادي الأهلي في الفترة الماضية بعدما انضم لصفوفه قادما من الرجاء البيضاوي.





ويستعد منتخب المغرب لمواجهتي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لهما يوم 22 و 30 من مارس الجاري.



