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جامعة طنطا توقع عقود بث قناتها على نايل سات

الخميس 18/مارس/2021 - 01:49 م
ميسون أبو الحسن
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قال اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، إن الشركة لا تتوانَ في توفير كافة اإكانياتها لخدمة العملية التعليمية وتطورها في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالطلاب في ظل مجابهة شاملة لوباء كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال توقيع عقد إطلاق قناة جامعة طنطا التعليمية، بحضور الدكتور محمود أحمد زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للقناة.

ويأتي إطلاق قناة جامعة طنطا على أقمار نايل سات، كأول مبادرة من جامعة حكومية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بدعم ومساندة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "أنيس" إن عقد الجامعه يمتد لخمس سنوات قابلة للتجدي،د وسيتم بث القناة على تردد ١١١٣٧ رأسي، وذلك اعتبارًا من أول سيتمبر القادم ، موضحًا أن الشركة ستوفر التدريب والدعم الفني لخروج القناة بالشكل الذي يليق بجامعة طنطا، مثمنًا في الوقت ذاته، تفكير القيادات التعليمية للجامعة في تلك الخطوة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب في تلك المرحلة التعليمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة نايل سات أن الجامعة ستبدأ بث برامجها التعليمية لطلاب أربع كليات، وهي: التجارة والحقوق والتربية والآداب، متوقعًا التوسع في بث برامج باقي الكليات تباعًا، حسب الخطة الموضوعة من إدارة الجامعة.

من جانبه قال الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعه طنطا، إن الجامعة اتخذت تلك الخطوة للتوسع في عمليات التعليم عن بعد، في ظل جائحة كورونا، وذلك ضمن الخطط التي ناقشها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، في إطار التعليم الهجين الذي تقرر تطبيقها بداية من العام الدراسي الحالي.

وتوجه رئيس جامعة طنطا بالشكر لقيادات نايل سات، على التعاون الذي أبدوه لخروج تلك القناة للنور في سبتمبر القادم، متوقعًا التوسع في بث المواد التعليمية لباقي الكليات التابعة للجامعة خلال الفترة المقبلة.

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