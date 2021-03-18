السياحة: افتتحنا 5 متاحف خلال جائحة كورونا منهم 3 في يوم واحد (فيديو)

قالت الدكتور سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن مصر لم تغيب عن الساحة الأثرية والسياحية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، بسبب الاكتشافات الأثرية التي تم التوصل مؤخرا.





وأشارت "بهجت"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أنه تم افتتاح نحو 6 متاحف خلال فترة جائحة كورونا، ومنهم 3 متاحف تم افتتاحهم في يوم واحد، معلقة: "مفيش دولة تقدر تفتتح 3 متاحف في يوم".



