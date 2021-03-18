Advertisements

السياحة: افتتحنا 5 متاحف خلال جائحة كورونا منهم 3 في يوم واحد (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتور سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن مصر لم تغيب عن الساحة الأثرية والسياحية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، بسبب الاكتشافات الأثرية التي تم التوصل مؤخرا.

وأشارت "بهجت"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أنه تم افتتاح نحو 6 متاحف خلال فترة جائحة كورونا، ومنهم 3 متاحف تم افتتاحهم في يوم واحد، معلقة: "مفيش دولة تقدر تفتتح 3 متاحف في يوم".

وأضافت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أنهم يعملون على تطوير وتشغيل المتاحف الموجودة بالمحافظات، وليس القاهرة والجيزة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاقظات متحدثة السياحة السياحة أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 19 دقيقة

مؤتمر صحفي لإدارة الزمالك بحضور كارتيرون

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعتين

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجر" تكشف عدد المتاحف الأثرية.. وإجراءات الوقاية من كورونا

5 متاحف و8 مواقع أثرية فتحت أبوابها للزائرين اليوم

تعرف على أهم الأماكن الأثرية التي فتحت أبوبها للجمهور (صور)

بعد استئناف السياحة.. وصول أول فوج سياحي لمعابد الكرنك

الآُثار: نقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط (فيديو)

بحضور وزير السياحة والأثار ومحافظ أسوان.. افتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

12:29 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار