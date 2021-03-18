البدري يطمئن على أحمد ياسر ريان

تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، اتصال من جانب حسام البدري مدرب المنتخب الوطني الأول، خلال الساعات الماضية.





وحرص البدري، على التواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على جاهزيته الكاملة للتواجد في المعسكر المقبل، بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.





وتعرض مهاجم الأهلي المعار، للإصابة في الرأس أثناء مشاركته مع فريقه في إحدى مباريات الدوري العام، إلا أن اللاعب أكد المدير الفني، جاهزيته الكاملة للتواجد في مشوار التصفيات.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



