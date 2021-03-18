"الأنانية والكسل".. صفات الرجل الذي لا يصلح للزواج

نقدم لك في السطور التالية، أهم صفات الرجل الذي لا يصلح للزواج، لتتجنبي الرجل الذي يتمتع بها:





1- الأنانية

تعد الأنانية من بين الصفات الرديئة التي لا يصلح أن يتسم بها أي شخص وخاصة بعد الزواج لأن الرجل يجب أن يعلم أنه لن يعيش بمفرده، بل لديه زوجة عليه أن يتشارك معها مختلف الأمور، وأن لا يكون أنانياً في التعامل معها.





2- الكسل

يكون من الصعب للغاية أن تتزوجي رجلاً كسولاً، لا يرغب في مشاركتكِ أو مساعدتكِ في القيام بالمهام اليومية سواء داخل المنزل أو خارجه، مما يلقي بكافة الأمور على عاتقكِ وحدكِ.





3. العيش في العالم الافتراضي

يجب ألا يقضي الرجل معظم أوقاته داخل المنزل جالساً على مقعده لمدة قد تصل إلى ثماني ساعات متواصلة ويكون متصلاً بالإنترنت عدة ساعات يومياً، مما يبعده عن زوجته وأطفاله، حيث يفقد الاهتمام بالعالم الحقيقي، ويصبح العالم الافتراضي هو الشغف بالنسبة له.





4.التكبر

يعد التكبر من الصفات السيئة التي لا يصلح أن يتسم بها الرجل المتزوج، بل يجب التحلي بالتواضع، فهو أساس كل صفات شخصية إيجابية أخرى، كما أنه يولد اللطف والكرم والود بين الزوجين.