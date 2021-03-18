تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني سوف يبلغ مسئولي الفريق بقراره النهائي بشأن مستقبله في الأيام المقبلة.





وأفاد الإعلامي جوزيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن سيرجيو راموس سيبلغ ريال مدريد بقراره سواء بالإستمرار أو الرحيل في الأيام القليلة المقبلة.





وألمح جوزيب بيدريرول أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لأي إتفاق بشأن تجديد العقد.





وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد راموس لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي بجانب تخفيض راتبه بنسبة 10% بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.



