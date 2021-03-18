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أول رد من بوتين على تصريحات بايدن الأخيرة

الخميس 18/مارس/2021 - 01:56 م
بوتين وبايدن
بوتين وبايدن
وكالات
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تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الأمريكي جو بايدن، أن يكون في صحة جيدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

ورد بوتين، على تصريحات نظيره الأمريكي، بأن موسكو يجب أن تدفع الثمن مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، قائلًا: "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، مضيفًا أن "الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم".


واعتبرت الرئاسة الروسية، في بيان لها أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لاسابق لها".

 

ومن جابنه رد رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، على اتهامات الرئيس الأمريكي قائلًا: "مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا".

 

وقال بايدن، في وقت سابق، إنه يجب على القيادة الروسية أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ "نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

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روسيا جو بايدن بوتين امريكا الصحة التصريحات الاخيرة الانتخابات الامريكية

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