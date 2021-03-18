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غدًا.. عرض مسرحية "ياما نامو ياما" لنجوم "مسرح مصر"

الخميس 18/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض قناة "MBC مصر" غدًا " المسرحية الكوميدية "ياما نامو ياما"، وذلك في تمام الثامنة مساءً وهي أحدث عروض "مسرح مصر".


مسرحية "ياما نامو ياما"من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، بطولة أشرف عبدالباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، دينا محسن "ويزو"، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، بيشوي طاهر.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر، حول شاب ما يسافر لمنطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري يساعده في الزواج من حبيبته، وتقع له الكثير المشاكل.
غدًا.. عرض مسرحية ياما نامو ياما لنجوم مسرح مصر
غدًا.. عرض مسرحية "ياما نامو ياما" لنجوم "مسرح مصر"
غدًا.. عرض مسرحية "ياما نامو ياما" لنجوم "مسرح مصر"

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