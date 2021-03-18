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أقوى خلطة لتفتيح الركب والأكواع قبل الزفاف

الخميس 18/مارس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
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نقدم لك خلطة تبييض الركب والأكواع بكل سهولة وتفتيحها قبل حفل زفافك لتبدين في كامل اناقتك وتظهرين بمظهر جيد:

خلطة تبييض الركب والأكواع:  
احضري الطحينة والقليل من حليب البودرة.
اخلطي المكونات جيداً لتحصلي على عجينة.
ضعيها على المنطقة المراد تبييضها مدة ربع ساعة بعدها اغسلي المنطقة جيداً ورطبيها.
داومي على هذه الخلطة مدة شهر لتحصلي على نتيجة مرضيّة.  

خلطة الكيوي لمحاربة الحبوب:
أنت بحاجة إلى ثمرة كيوي والقليل من اللبن الزبادي.
اخلطي الكيوي بالخلاط جيداً ثم اخلطيه مع الزبادي وطبقيه على وجهك مدة 10 دقائق.
بعدها اغسلي بالماء الفاتر .

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