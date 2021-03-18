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ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، صاحب إحدى الثلاجات بدائرة مركز طوخ، لتخزينة كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وجرى التحفظ على 27 طن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط صاحب ثلاجة يدعى "م.ع"، بدائرة مركز طوخ، لتخزينه كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مدخلًا الغش على المواطنين.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وورد تقرير الطب البيطري، إن المضبوطات بها تغيير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5123 جنح مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.

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