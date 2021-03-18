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إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادثي تصادم بالغربية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثى تصادم بطريقى " طنطا – المحلة، والطريق الزراعى بطنطا، نتيجة اختلال عجلة القيادة والرعونة، وتم نقل المصابين للمستشفيات لإسعافهم.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق طنطا – المحلة، بين أتوبيس وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحادث أخر بالطريق الزراعى أمام شركة البترول بطنطا، أسفر عن انقلاب سيارة ملاكى وإصابة 4 أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادثين، وتم رفع حطام الحادثين وتسير الطرق، وتبين من المعاينة الأولية أن الرعونة واختلال عجلة القيادة سبب الحادثين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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