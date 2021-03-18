إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادثي تصادم بالغربية



كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق طنطا – المحلة، بين أتوبيس وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحادث أخر بالطريق الزراعى أمام شركة البترول بطنطا، أسفر عن انقلاب سيارة ملاكى وإصابة 4 أشخاص.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادثين، وتم رفع حطام الحادثين وتسير الطرق، وتبين من المعاينة الأولية أن الرعونة واختلال عجلة القيادة سبب الحادثين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثى تصادم بطريقى " طنطا – المحلة، والطريق الزراعى بطنطا، نتيجة اختلال عجلة القيادة والرعونة، وتم نقل المصابين للمستشفيات لإسعافهم.