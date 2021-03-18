عادات جمالية لبشرة أكثر إشراقا

هناك مجموعة من العادات التي يجب أن تتبعينها يوميا لبشرة مشرقة وخالية من الشوائب ولامعه، ومن هنا إليك التفاصيل:





بشرة صحية

استخدام العسل على البشرة بشكل دوري، سواء استعماله بمفرده أو خلطه مع مكونات طبيعية أخرى، كالكركم واللبن الزبادي، فهو يعمل على العناية بالبشرة وجعلها مشرقة.





بشرة خالية من التجاعيد

دلكي بشرتك بزيت الأركان، ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، وذلك لأن هذا الزيت معروف بخصائصه التي تحافظ على شباب البشرة وحمايتها من ضرر أشعة الشمس.





عيون واسعة

استخدام الكحل العربي في رسمة العين. وإضافة الى دوره في جعل العينين أكبر وأوسع وأكثر جمالاً، فالكحل العربي يحميكي من الالتهابات والعدوى البكتيرية.