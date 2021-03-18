Advertisements

محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق اليوم، الخميس 18 مارس.

رافق المحافظ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارة، ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي.
قدم المحافظ، أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 102 عامًا علي العيد القومي للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.
ووجه المحافظ الشكر والتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.
وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفاني في العمل للتنمية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مصر في أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم في العمل، مشيرًا إلى أن الأجداد قدموا في الأمس ملحمة وطنية يستملكها أبناء اليوم في حربهم ضد الإرهاب.
ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي 102 (صور)

أخبار تهمك

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة الا ربع

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار