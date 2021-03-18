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حسين متولي: من حق عمومية "الصحفيين" الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس النقابة

الخميس 18/مارس/2021 - 02:06 م
حسين متولي خلال زيارة للفجر
حسين متولي خلال زيارة للفجر
ميسون أبو الحسن
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قال الزميل حسين متولي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية من حقها الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس النقابة، مشددًا على أن الشفافية تقتضى ذلك.


وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صناعة البطولة الزائفة تكون عبر تغييب المعلومات الرسمية عن الزملاء الصحفيين، والاعتماد على تصريحات خاصة أو بوستات فيس بوك كلما سقطت أسهم أحدهم أو كلهم.


وتابع: "يمكن للمجلس إتاحة تلك المحاضر للزملاء عبر البريد الإلكتروني، وإيداع صور منها بأرشيف مكتبة النقابة، الأمر سهل ما دمنا نطالب الدولة بحرية تداول المعلومات والحصول عليها، ونواجه معًا حرب الشائعات التي تنتشر لتهدد وطننا ومستقبلنا، بسبب امتناع مسؤول عن إظهار الحقائق لنا".


وأكد "متولي" أنه حال فوزه، سيكون عينًا للجمعية العمومية على المجلس بلا حسابات أو صراعات، وسيضع بين ما يستجد من مطالب للتصويت عليها حال انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه أمر قانوني.


ووجه رسالة إلى الزملاء أعضاء النقابة قائلًا: "كفانا مكابرة، فمحضر الاجتماع لابد وأن يذيل بتوقيعات الأعضاء، ويختم قبل خروجهم جميعًا من قاعة الاجتماعات".


وكان قد تقدم الزميل الصحفي حسين متولي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 19 مارس الجاري.

 

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

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