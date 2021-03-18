حجز مالك ثلاجة لحيازته 9 أطنان كبدة مجمدة فاسدة بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بحنوب الجيزة، بحجز مالك ثلاجة، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لاتهامه بحوزته على ٩ طن من كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة



وتلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط (6٫9 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم



