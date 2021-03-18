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مناقشة قانون ختان الإناث.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

الخميس 18/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، وعلي مدار ثلاثة أيام متتالية بدءًا من الأحد وحتي الثلاثاء، وذلك لمناقشة 3 تقارير برلمانية محالة إليه من مجلس النواب.


ومن المُقرر أن يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث"


كما يناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وفي السياق ذاته يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.

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