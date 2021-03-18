وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة بشأن موعد نهاية كورونا .. (فيديو)

وجه

الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، بشرى سارة للمواطنين، بشأن موعد نهاية

جائحة كورونا، قائلا إنه قريبا ستنتهي الجائحة، وإن الأنظمة الصحية على مستوى

العالم تعرضت للعديد من التحديات الكبري، مؤكدا أن الطبيب المصري قدم بطولة غير

مسبوقة في مواجهة جائزة كورونا .









وأضاف

في كلمته بالاحتفال بيوم الطبيب المصري بدار الحكمة، أن الرئيس السيسي أكثر من دعم

الاطباء، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستمر وتنتهي قريبا، لأن الفيروس

تمت محاصرته، معربا عن سعادته بالحضور إلى دار الحكمة للاحتفال بجهود الأطباء .









يحضر

الاحتفال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمقر نقابة الأطباء "دار

الحكمة"، ومستشار رئيس الجمهورية لئؤون الصحة، ورئيسا لجنة الصحة في مجلسي

الشيوخ والنواب والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق .









ويوافق

اليوم ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبى زعبل يوم 18 مارس

1827 .