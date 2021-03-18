استبعاد بانون وبن شرقي.. خليلوزيتش يعلن قائمة منتخب المغرب

كشف وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب الأول المغربي، عن قائمة أسود الأطلسي، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.





وشهدت القائمة المعلنة من جانب خليلوزيتش، استبعاد الثنائي بدر بانون مدافع النادي الأهلي وأشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك، من المعسكر المقبل.





ويستعد المنتخب المغربي لمواجهتي بوروندي وموريتانيا، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.





وجاء استبعاد بانون، بالرغم من قيام الاتحاد الرسمي في استدعائه بشكل رسمي خلال الساعات الماضية من النادي الأهلي، عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.









وجاءت قائمة المنتخب المغربي كالآتي:-





حراسة المرمى: بونو، زنيتي، كاجوي.





خط الدفاع: سايس، شكلا، أجريد، فيضال، حكيمي، مسينا، درار، شباكي.





خط الوسط: أمرابط، جبراني، أمالا، تناني، تعربات، باركوك.





خط الهجوم: زياش، أبو خليل، الحدادي، النصيري، العربي، أيوب الكعبي، رحيمي.



