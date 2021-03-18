اكتمال الملء الثاني في هذا الموعد ورسالة مصرية مهمة.. آخر مستجدات سد النهضة

شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الساعات الماضية، عدة مستجدات هامة، وأبرزها إثيوبيا تكشف موعد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.





وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:



الملء الثاني في هذا الموعد:



أعلنت وزارة الري الإثيوبية، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده، موضحا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يونيو المقبل، أي بعد أقل من 3 أشهر، وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).







وأشار وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، الي أن عملية البناء في سد النهضة في مرحلة حاسمة ووصلت إلى 79%.



وكشف وزير الخارجية الاثيوبي، أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من شهر يوليو إلى أكتوبر المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددا على أنه لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال.



لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها في نهر النيل:



وصرح وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، بإنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي.



وأكد ميكونين، أن السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية، مضيفا أن عملية استكمال بناء سد النهضة ليس من أجل مستقبل الأجيال بل هي مسألة حماية لسيادة الدولة.



أمريكا تواصل الدعم لحل أزمة سد النهضة:



قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن النيل هام جدًا ليس فقط لمصر بل للسودان وإثيوبيا أيضًا، والولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وتستعد للقيام بدور إيجابي حال طلب الدول الثلاث ذلك.



وأضاف "وربيرج"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانيات تقنية وقانونية ولكن حل أزمة سد النهضة لا بد أن يكون بين الدول الثلاثة، ولا يمكن للولايات المتحدة التدخل دون دعوة من البلدان الثلاثة.



مصر غياب الإدارة السياسية بإثيوبيا أدي الي تفاقم أزمة سد النهضة:



ومن جهة أخري، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين تؤكد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددًا ن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.



يذكر أن مصر والسودان قد اكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

