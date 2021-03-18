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تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي

الخميس 18/مارس/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ميلان الإيطالي أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب سان سيرو، معقل الروسونيري.

وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأولد ترافورد.

ومن المتوقع أن يبدأ ستيفان بيولي المدير الفني لفريق ميلان، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، كيير، هرنانديز.

خط الوسط: كيسيه، ميتي، ساليمايكيرس، كرونيتش.

خط الهجوم: تشاهان أوغلو، أنتي ريبيتش.

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