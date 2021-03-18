Advertisements

الصحة الإسرائيلية تسجل 1496 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، تسجيل 1496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 1164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

 

وذكرت وزارة الصحة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الأحد - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 745 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 694 ألف حالة.

 

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و563 حالة على مستوى البلاد، في حين أن هناك 858 حالة خطرة و276 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

 

من جهته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إن أكثر من 3.2 مليون إسرائيلي محصنون ضد (كوفيد 19) ولهم حرية دخول الصالات الرياضية والفنادق والفعاليات الثقافية.

 

وأضاف إدلشتاين - وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني: "حتى الآن تلقى أكثر من 3 ملايين بالفعل جرعتين من اللقاح من أصل 4 ملايين و300 ألف لقاح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة الإسرائيلية اسرائيل إصابات كورونا

أخبار تهمك

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار سيئة لمدافع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - البدري يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمبارتي كينيا وجزر القمر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

إسرائيل تضع وزيري الداخلية والزراعة تحت الحجر الصحي

الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع في إسرائيل

إسرائيل تسجل 400 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تسجل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وسائل إعلام عبرية: تحذيرات من انتشار كورونا داخل السجون الإسرائيلية

تسجيل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. أول رد من وزارة الخارجية على تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

02:15 م

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

08:57 ص

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

11:00 ص

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار