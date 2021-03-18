موعد مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره اولمبياكوس اليوناني اليوم الخميس ١٨ مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.





وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره أولمبياكوس اليوم في بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا خمسا دقائق بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.





وستذاع مباراة فريق أرسنال ضد نظيره أولمبياكوس اليوم في بطولة الدوري الأوروبي على قناة "beIN Premium 1HD" بتعليق خالد الحدي.





يذكر أن أرسنال كان قد تمكن من الفوز بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره أولمبياكوس ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.



