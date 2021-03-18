قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بخدمات لاعبه وعدم التفريط في خدماته.





ورفض موسيماني، التنازل عن خدمات مروان محسن مهاجم الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبلغ موسيماني إدراة ناديه، بأن محسن يعد واحد من أهم العناصر الأساسية داخل فريقه، والتفريط فيه يؤثر على الشق الهجومي، حتى وإن كان بعيدًا عن التهديف مؤخرًا.





وتلقى مروان محسن عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة، خلال الفترة الماضية، أبرزها الإسماعيلي الذي طلب التوقيع لمدة 6 أشهر معه.



