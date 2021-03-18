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ألمانيا توزع 9.85 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 02:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه جرى إعطاء 9.85 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

 

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن متوسط معدل التطعيم في ألمانيا يُقدر بـ330 ألفاً و232 جرعة في اليوم الواحد.

 

وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 2.61 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 74 ألفاً و43 حالة. ومضى قرابة عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

 

ويذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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